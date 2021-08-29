Сейчас в США пытаются скоординировать 300 граждан, которые до сих пор на территории Афганистана, чтобы посадить их на самолет. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Эвакуацию не будут прекращать

После захвата Кабула "Талибаном" 15 августа в США заявили о намерении эвакуировать своих граждан и дипломатов до 17 августа включительно. Однако впоследствии Вашингтон решил продолжить вывозить своих граждан и афганцев. Теперь конечной датой является 31 августа.

По словам талибов, по сей день все иностранцы должны покинуть страну. Из-за этого многие государства завершили эвакуацию.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBS News заявил, что США будут работать над безопасным вывозом американцев и союзников и после завершения срока.

Мы будем способствовать безопасному выезду любого гражданина США или любого человека, имеющего документы на проживание в США. И, конечно, после 31 августа мы будем организовывать выезд тем афганцам, которые помогали нам покинуть территорию,

– подчеркнул советник Байдена.

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