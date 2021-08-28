Первая часть американских военных уже вылетела из Кабула. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Важно Привезут всех украинцев: в Киев из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными, на очереди – еще два

США до сих пор отвечают за безопасность в аэропорту

Хотя военные покидают аэропорт, они до последнего будут отвечать за безопасность тех, кто еще ждет своей эвакуации. Сейчас "Талибан" находится за пределами аэропорта и не обслуживает подъезды к нему.

Заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям Хэнк Тейлор также подтвердил уход с аэродрома.

Мы продолжим эксплуатировать аэропорт до конца... Мы продолжим управлять этим аэродромом, чтобы убедиться, что мы сможем выполнить наши операции,

– сказал он.

Информации о количестве военнослужащих, которые по состоянию на 28 августа вышли, пока нет.

Крайний срок – 31 августа

После того, как талибы пришли к власти, они дали иностранным правительствам две недели на эвакуацию своих жителей. Крайним сроком было 31 августа – затем все эвакуационные рейсы "Талибан" обещал прекратить.

Байден заявил, что не будет продлевать этот срок, несмотря на то, что ситуация с безопасностью в стране стремительно ухудшается.

Важно! "Талибан" пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Талибы сообщили, что это – "красная линия".