Речь об ударе американского беспилотника в Афганистане в конце августа 2021 года. Бомбардировка произошла за несколько дней до вывода войск США из Кабула.

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Поддержка семей погибших

Министерство обороны США приняло на себя обязательства выплат ex-gratia. Кроме этого, госдеп должен также поддерживать членов семей, которые заинтересованы в переезде в США.

Обратите внимание! Латинское выражение ex-gratia имеет значение "по милости". Если его используют в юридическом контексте, то юридическое или физическое лицо осуществляет выплаты пострадавшим добровольно и таким образом не признает за собой никакой юридической ответственности за определенный случай.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Кала, погибшие 29 августа в результате удара беспилотника в Кабилу были мирными жителями и не имели связи с террористами. Из 10 жертв 7 были детьми.

Авиаудар направили на смертника

Однако ранее в Пентагоне заявляли, что авиаудар направили на смертника "Исламского государства", который якобы представлял угрозу для вывода войск США из Афганистана. Однако почти сразу после этого появились сообщения о том, что в результате взрывов возле аэропорта Камила Хамида Карзая погибли гражданские.

Обнародовали также видео с места происшествия, на котором можно увидеть обломки автомобиля, разбросанных по двору. Впоследствии в Пентагоне заявили, что авиаудар был "трагической ошибкой".

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