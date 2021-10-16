Речь об ударе американского беспилотника в Афганистане в конце августа 2021 года. Бомбардировка произошла за несколько дней до вывода войск США из Кабула.
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Поддержка семей погибших
Министерство обороны США приняло на себя обязательства выплат ex-gratia. Кроме этого, госдеп должен также поддерживать членов семей, которые заинтересованы в переезде в США.
По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Кала, погибшие 29 августа в результате удара беспилотника в Кабилу были мирными жителями и не имели связи с террористами. Из 10 жертв 7 были детьми.
Авиаудар направили на смертника
Однако ранее в Пентагоне заявляли, что авиаудар направили на смертника "Исламского государства", который якобы представлял угрозу для вывода войск США из Афганистана. Однако почти сразу после этого появились сообщения о том, что в результате взрывов возле аэропорта Камила Хамида Карзая погибли гражданские.
Обнародовали также видео с места происшествия, на котором можно увидеть обломки автомобиля, разбросанных по двору. Впоследствии в Пентагоне заявили, что авиаудар был "трагической ошибкой".