Такое заявление сделал в четверг, 10 июня, пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс. Во время брифинга в Вашингтоне он сказал журналистам, что США не дадут России использовать газопровод как инструмент политического принуждения.

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Позиция США по "Северному потоку-2" – неизменная

Представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что США "продолжат принимать соответствующие меры против организаций и физических лиц, привлеченных к деятельности, подпадающей под санкции". Речь шла о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Это будет демонстрировать, что мы и дальше занимаем позицию против этого трубопровода,

– подчеркнул Прайс.

И добавил, что Белый дом будет противодействовать "Северному потоку-2" не только санкциями, но и дипломатическими инструментами.

России не дадут использовать "Северный поток-2" как инструмент давления

Нед Прайс еще раз в разговоре с журналистами отметил, что позиция США по "Северному потоку-2" четкая и неизменная.

Мы против трубопровода, который мы видим как геополитический проект России. Проект, который угрожает энергетической безопасности Европы и фактически подрывает безопасность наших близких партнеров, среди которых и Украина, и другие страны на восточном фланге НАТО,

– заверил представитель Государственного департамента США.

Вашингтон при этом имеет целью не дать Кремлю использовать энергетические ресурсы как инструмент политического принуждения к другим странам в регионе. И на этом американцы постоянно акцентируют на всех международных встречах.

Обратите внимание: Джо Байден уже находится в Европе с первым официальным зарубежным визитом на посту президента США. Он примет участие в форумах на высшем уровне, а также частно встретится с Владимиром Путиным в Швейцарии.