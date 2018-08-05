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Госдеп США вызвал на ковер российского посла: известна причина

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В Государственном департаменте США ждут объяснений от российского дипломата
В Государственном департаменте США ждут объяснений от российского дипломата / kyivtv.com.ua

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для дачи объяснений относительно "агрессивного" вмешательства РФ во внутренние дела США.

Об этом пресс-секретарь департамента Хизер Нойерт написала в своем Twitter.

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Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и розни в США,
– отметила она.

По словам Нойерт, в США не собираются терпеть агрессивное вмешательство РФ во внутренние дела Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в американском штате Огайо озвучил список стран, которые вмешиваются в работу США. Он заявил, что Российская Федерация, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.

Теги: Новости России Новости США Новости политики
Источник: 24 канал
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