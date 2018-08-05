Госдеп США вызвал на ковер российского посла: известна причина

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для дачи объяснений относительно "агрессивного" вмешательства РФ во внутренние дела США.

Об этом пресс-секретарь департамента Хизер Нойерт написала в своем Twitter.

Читайте также: Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и розни в США,

– отметила она.

По словам Нойерт, в США не собираются терпеть агрессивное вмешательство РФ во внутренние дела Соединенных Штатов.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 августа 2018 г.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в американском штате Огайо озвучил список стран, которые вмешиваются в работу США. Он заявил, что Российская Федерация, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.