Держдеп США викликав "на килим" російського посла: відома причина

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл викликав повіреного у справах Росії у США для надання пояснень стосовно "агресивного втручання" РФ у внутрішні справи США.

Про це речниця департаменту Гезер Нойєрт написала у своєму Twitter.

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Помічник державного секретаря Мітчелл викликав повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи у соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату у США,

– зазначила вона.

За словами Нойєрт, у США не збираються терпіти агресивне втручання РФ у внутрішні справи Сполучених Штатів.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 августа 2018 г.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час промови в американському штаті Огайо озвучив список країни, які втручаються у роботу США. Він заявив, що Російська Федерація, Китай і, можливо, Північна Корея втручаються в справи США.