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Держдеп США викликав "на килим" російського посла: відома причина

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У Державному департаменті США чекають пояснень від російського дипломата
У Державному департаменті США чекають пояснень від російського дипломата / kyivtv.com.ua

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл викликав повіреного у справах Росії у США для надання пояснень стосовно "агресивного втручання" РФ у внутрішні справи США.

Про це речниця департаменту Гезер Нойєрт написала у своєму Twitter.

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Помічник державного секретаря Мітчелл викликав повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи у соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату у США,
– зазначила вона.

За словами Нойєрт, у США не збираються терпіти агресивне втручання РФ у внутрішні справи Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час промови в американському штаті Огайо озвучив список країни, які втручаються у роботу США. Він заявив, що Російська Федерація, Китай і, можливо, Північна Корея втручаються в справи США.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії
Джерело: 24 канал
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