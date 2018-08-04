Президент США Дональд Трамп написав листа лідеру КНДР Кім Чен Ину
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надіслав листа до лідера КНДР Кім Чен Ина. Лист американського президента передала делегація США на форумі ASEAN у Сінгапурі північнокорейській стороні.
Про це повідомив держсекретар США Майкл Помпео у Twitter.
Читайте також: Савченко написала Трампові листа: відомий зміст
4 липня посол США на Філіппінах Сун Кім вручив листа північнокорейському міністру МЗС КНДР Рі Йон Хо під час зустрічі на полях форуму організації країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), що проходить у Сінгапурі.
Нагадаємо, цей лист є відповіддю Трампа на послання Кім Чен Ина Дональду Трампу, яке той написав на початку липня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі