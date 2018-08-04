Президент США Дональд Трамп написав листа лідеру КНДР Кім Чен Ину

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надіслав листа до лідера КНДР Кім Чен Ина. Лист американського президента передала делегація США на форумі ASEAN у Сінгапурі північнокорейській стороні.

Про це повідомив держсекретар США Майкл Помпео у Twitter.

Читайте також: Савченко написала Трампові листа: відомий зміст

4 липня посол США на Філіппінах Сун Кім вручив листа північнокорейському міністру МЗС КНДР Рі Йон Хо під час зустрічі на полях форуму організації країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), що проходить у Сінгапурі.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 серпня 2018 р.

Нагадаємо, цей лист є відповіддю Трампа на послання Кім Чен Ина Дональду Трампу, яке той написав на початку липня.