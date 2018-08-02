Новий лист від Кім Чен Ина: у Білому домі розповіли, про що написав Трампу лідер КНДР

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав нового листа від лідера Північною Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

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Тривала переписка між двома лідерам спрямована на розвиток результатів їх саміту в Сінгапурі і розвиток зобов'язань, взятих у спільній заяві США і КНДР,

– повідомила Сандерс.

За словами прес-секретаря Білого дому, Трамп отримав лист у середу, 1 серпня. У ньому Кім Чен Ин написав про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за передачу останків американських військовослужбовців та заявив, що з нетерпінням чекає нової зустрічі.

Додамо, що 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.