Новое письмо от Ким Чен Ына: в Белом доме рассказали, о чем написал Трампу лидер КНДР
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получил новое письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
Читайте также: Савченко написала Трампу письмо: известно содержание
Длительная переписка между двумя лидерам направлена на развитие результатов их саммита в Сингапуре и развитие обязательств, взятых в совместном заявлении США и КНДР,
– сообщила Сандерс.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп получил письмо в среду, 1 августа. В нем Ким Чен Ын написал о незыблемости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи.
Добавим, что 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.