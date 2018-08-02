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Новое письмо от Ким Чен Ына: в Белом доме рассказали, о чем написал Трампу лидер КНДР

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Трамп и Ким Чен Ын ведут активную переписку
Трамп и Ким Чен Ын ведут активную переписку / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получил новое письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

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Длительная переписка между двумя лидерам направлена ​​на развитие результатов их саммита в Сингапуре и развитие обязательств, взятых в совместном заявлении США и КНДР,
– сообщила Сандерс.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп получил письмо в среду, 1 августа. В нем Ким Чен Ын написал о незыблемости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи.
Добавим, что 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.

 

Теги: Новости политики КНДР Новости США Ким Чен Ын Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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