Трамп признался, хочет ли снова встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих, и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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27 июля власти КНДР передали США останки американских военнослужащих, которые погибли в годы войны на Корейском полуострове, которая длилась с 1950 по 1953 годы.

Спасибо председателю Ким Чен Ыну за то, что вы сдержали свое слово и начали процесс возвращения домой останков наших великих и дорогих (военных) пропавших без вести! Я совсем не удивлен, что вы сделали такое добро. Кроме того, спасибо за ваше приятное письмо – я с нетерпением жду встречи с вами,

– написал Трамп.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2018 г.

Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.