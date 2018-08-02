Трамп признался, хочет ли снова встретиться с Ким Чен Ыном
Президент Соединенных Штатов Америки поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих, и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи.
Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
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27 июля власти КНДР передали США останки американских военнослужащих, которые погибли в годы войны на Корейском полуострове, которая длилась с 1950 по 1953 годы.
Спасибо председателю Ким Чен Ыну за то, что вы сдержали свое слово и начали процесс возвращения домой останков наших великих и дорогих (военных) пропавших без вести! Я совсем не удивлен, что вы сделали такое добро. Кроме того, спасибо за ваше приятное письмо – я с нетерпением жду встречи с вами,
– написал Трамп.
Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.