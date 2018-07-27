Северная Корея передала США останки американских военнослужащих

Власти КНДР передали США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Самолет C-17 ВВС США с останками погибших военнослужащих на борту покинул Вонсан (КНДР),

– отметила она.

Кроме этого, Сандерс добавила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "выполнил часть обязательств, взятых перед президентом США по возвращению павших американских военнослужащих".

"Мы воодушевлены действиями Северной Кореи и импульсом к позитивным изменениям", – подчеркнула пресс-секретарь.

Отметим, что репатриация остается частью соглашения, которое заключили президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время знакового саммита в Сингапуре в июне 2018 года.

К слову, Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы, она никогда формально не кончалась, так как договор о перемирии никто не подписывал.

Тогда погибли около 5300 американцев, они не вернулись домой с войны.