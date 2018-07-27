Північна Корея передала США рештки американських військовослужбовців

Влада КНДР передали США рештки американських військовослужбовців, які загинули у роки війни на Корейському півострові.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

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Літак C-17 ВПС США з останками загиблих військовослужбовців на борту покинув Вонсан (КНДР),

– зазначила вона.

Окрім цього, Сандерс додала, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "виконав частину зобов’язань, взятих перед президентом США по поверненню полеглих американських військовослужбовців".

"Ми натхнені діями Північної Кореї та імпульсом до позитивних змін", – підкреслила прес-секретар.

Зазначимо, що репатріація залишається частиною угоди, яку уклали президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час знакового саміту в Сінгапурі у червні 2018.

До слова, Корейська війна тривала з 1950 по 1953 роки, вона ніколи формально не закінчувалася, оскільки договір про перемир'я ніхто не підписував.

Тоді загинуло приблизно 5300 американців, вони не повернулися додому з війни.