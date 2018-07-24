Майк Помпео відреагував на демонтаж об'єктів ракетного полігону КНДР

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що повідомлення про демонтаж об'єктів на випробувальному полігоні КНДР відповідає умовам угод, які північнокорейський лідер Кім Чен Ин зобов'язався виконати в рамках саміту у Сингапурі.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що за заявою Помпео Вашингтон продовжує чинити тиск на Північну Корею, щоб інспекторів допустили для перевірки на об'єкти які підлягають демонтажу.

Їм потрібно повністю, повністю ліквідувати ядерну зброю. Це кроки, які Кім Чен Ин зобов'язався вжити,

– сказав голова Держдепартаменту.

Експерти групи 38 North, які відстежують ядерну активність Північної Кореї за допомогою супутникових знімків, заявили, що КНДР почала демонтувати ключові об'єкти на своєму ракетному полігоні Сохе.

Полігон Сохе, який також називають космодромом, знаходиться в 200 кілометрах на північний захід від Пхеньяна і в 70 кілометрах від великого ядерного центру в Йонбені.