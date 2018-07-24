Майк Помпео отреагировал на демонтаж объектов ракетного полигона КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сообщение о демонтаже объектов на испытательном полигоне КНДР отвечает условиям соглашений, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын обязался выполнить в рамках саммита в Сингапуре.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что, по заявлению Помпео, Вашингтон продолжает оказывать давление на Северную Корею, чтобы допустили инспекторов для проверки на объекты, которые подлежат демонтажу.

Им нужно полностью, полностью ликвидировать ядерное оружие. Это шаги, которые Ким Чен Ын обязался принять,

– сказал глава Госдепартамента.

Эксперты группы 38 North, которые отслеживают ядерную активность Северной Кореи с помощью спутниковых снимков, заявили, что КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем ракетном полигоне Сохе.

Полигон Сохе, который также называют космодромом, находится в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах от крупного ядерного центра в Йонбене.