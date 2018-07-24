01:18
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
  • суббота
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Майк Помпео отреагировал на демонтаж объектов ракетного полигона КНДР

32 Читати новину українською
Помпео сделал заявление относительно демонтажа объектов ракетного полигона КНДР
Помпео сделал заявление относительно демонтажа объектов ракетного полигона КНДР / Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сообщение о демонтаже объектов на испытательном полигоне КНДР отвечает условиям соглашений, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын обязался выполнить в рамках саммита в Сингапуре.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Помпео озвучил миссию США в отношении России

Отмечается, что, по заявлению Помпео, Вашингтон продолжает оказывать давление на Северную Корею, чтобы допустили инспекторов для проверки на объекты, которые подлежат демонтажу.

Им нужно полностью, полностью ликвидировать ядерное оружие. Это шаги, которые Ким Чен Ын обязался принять,
– сказал глава Госдепартамента.

Эксперты группы 38 North, которые отслеживают ядерную активность Северной Кореи с помощью спутниковых снимков, заявили, что КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем ракетном полигоне Сохе.

Полигон Сохе, который также называют космодромом, находится в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах от крупного ядерного центра в Йонбене.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын КНДР Майк Помпео Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 24 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 24 июля: пожары в Греции, самоубийство основательницы Femen, заявления Волкера
24 июля, 22:43 Главные новости 24 июля: пожары в Греции, самоубийство основательницы Femen, заявления Волкера
301
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 июля, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 1825
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 июля, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 225
Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
24 июля, 20:40 Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
389
Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
24 июля, 20:01 Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
Борис Немировський 215
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Для чего Путину "сталкивать лбами" своих союзников
 12 ноября 2015 , 14:03
Трамп и Путин провели разговор: детали
 13 февраля , 06:07
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук