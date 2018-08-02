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Трамп зізнався, чи хоче знову зустрітися з Кім Чен Ином

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Трамп хоче знову зустрітися з Кім Чен Ином
Трамп хоче знову зустрітися з Кім Чен Ином / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за передачу останків американських військовослужбовців, та заявив, що з нетерпінням чекає нової зустрічі.

 

Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

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27 липня влада КНДР передали США рештки американських військовослужбовців, які загинули у роки війни на Корейському півострові, що тривала з 1950 по 1953 роки.

Дякую голові Кім Чен Ину за те, що ви дотримались свого слова та почали процес повернення додому останків наших великих і любих (військових) зниклих безвісти! Я зовсім не здивований, що ви зробили таке добро. Крім того, дякую за ваш приємний лист – я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами,
– написав Трамп.

Нагадаємо, 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США Кім Чен Ин КНДР Історія
Джерело: 24 Канал
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