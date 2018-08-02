Трамп зізнався, чи хоче знову зустрітися з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Америки подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за передачу останків американських військовослужбовців, та заявив, що з нетерпінням чекає нової зустрічі.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

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27 липня влада КНДР передали США рештки американських військовослужбовців, які загинули у роки війни на Корейському півострові, що тривала з 1950 по 1953 роки.

Дякую голові Кім Чен Ину за те, що ви дотримались свого слова та почали процес повернення додому останків наших великих і любих (військових) зниклих безвісти! Я зовсім не здивований, що ви зробили таке добро. Крім того, дякую за ваш приємний лист – я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами,

– написав Трамп.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2018 г.

Нагадаємо, 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.