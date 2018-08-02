Трамп зізнався, чи хоче знову зустрітися з Кім Чен Ином
Президент Сполучених Штатів Америки подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за передачу останків американських військовослужбовців, та заявив, що з нетерпінням чекає нової зустрічі.
Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.
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27 липня влада КНДР передали США рештки американських військовослужбовців, які загинули у роки війни на Корейському півострові, що тривала з 1950 по 1953 роки.
Дякую голові Кім Чен Ину за те, що ви дотримались свого слова та почали процес повернення додому останків наших великих і любих (військових) зниклих безвісти! Я зовсім не здивований, що ви зробили таке добро. Крім того, дякую за ваш приємний лист – я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами,
– написав Трамп.
Нагадаємо, 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.