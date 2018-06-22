Трамп продовжив санкції проти КНДР
Сполучені Штати Америки продовжили санкції проти КНДР ще на один рік. Відповідний документ підписав президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Ризики розповсюдження атомної зброї на Корейському півострові, а також дії і політика керівництва Північної Кореї, як і раніше, загрожують національній безпеці, міжнародній політиці та економіці США. З цієї причини заходи ... мають зберігатися", – йдеться в документі, який опублікував Білий дім.
Нагадаємо, США ввели санкції проти КНДР у 2008 році у зв'язку з розробкою Пхеньяном ядерної зброї і випробувань балістичних ракет, у подальшому вони розширювалися і доповнювалися.
Джерело: 24 Канал
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