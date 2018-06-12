МЗС РФ зухвало відреагувало на розширення санкцій з боку США

В Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували останнє розширення Сполученими Штатами санкцій і наголосили, що результат цього буде нульовий.

Про це повідомляє сайт відомства.

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"У Вашингтоні ніяк не вгамуються зі своїми санкціями, знову поширивши їх на ряд російських громадян і організацій. Результат, як і раніше, буде нульовим - змусити Росію змінити самостійний курс на міжнародній арені не вийде", – зазначили у коментарі МЗС РФ.

За словами російських дипломатів, США демонструють політичну далекоглядність, роблячи з Росії ворога замість спільної боротьби з тероризмом і іншими загрозами.

Зі свого боку, звичайно, звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят – Дня Перемоги і Дня Росії. Ми запам'ятаємо це,

– йдеться у коментарі МЗС РФ.

Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її кібердіяльність. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.