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МИД РФ дерзко отреагировало на расширение санкций со стороны США

184 Читати новину українською
Министерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России / ukrmedia

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали последнее расширение Соединенными Штатами санкций и отметили, что результат этого будет нулевой.

Об этом сообщает сайт ведомства.

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"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, снова распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и раньше, будет нулевым – заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится", – отметили в комментарии МИД РФ.

По словам российских дипломатов, США демонстрируют политическую дальновидность, делая из России врага вместо совместной борьбы с терроризмом и другими угрозами.

Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место накануне наших главных национальных праздников – Дня Победы и Дня России. Мы запомним это,
– говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, накануне Министерство финансов США расширило санкции против России из-за ее кибердеятельности. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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