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Трамп продлил санкции против КНДР

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Дональд Трамп продлил санкции против КНДР
Дональд Трамп продлил санкции против КНДР / ria.ru

Соединенные Штаты Америки продлили санкции против КНДР еще на один год. Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Риски распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи, как и раньше, угрожают национальной безопасности, международной политике и экономике США. По этой причине меры ... должны храниться", – говорится в документе, который опубликовал Белый дом.

Напомним, США ввели санкции против КНДР в 2008 году в связи с разработкой Пхеньяном ядерного оружия и испытаний баллистических ракет, в дальнейшем они расширялись и дополнялись.

Теги: Новости США Новости политики КНДР Санкции
Источник: 24 Канал
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