Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Письмо американского президента передала делегация США на форуме ASEAN в Сингапуре северокорейской стороне.
Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.
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4 июля посол США на Филиппинах Сун Ким вручил письмо северокорейскому министру МИД КНДР Ри Ен Хо во время встречи на полях форума организации стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), который проходит в Сингапуре.
Напомним, это письмо является ответом Трампа на послание Ким Чен Ына Дональду Трампу, которое тот написал в начале июля.
Источник: 24 Канал
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