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Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну

28 Читати новину українською
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / AP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Письмо американского президента передала делегация США на форуме ASEAN в Сингапуре северокорейской стороне.

Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

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4 июля посол США на Филиппинах Сун Ким вручил письмо северокорейскому министру МИД КНДР Ри Ен Хо во время встречи на полях форума организации стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), который проходит в Сингапуре.

Напомним, это письмо является ответом Трампа на послание Ким Чен Ына Дональду Трампу, которое тот написал в начале июля.

Теги: Новости политики Новости США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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