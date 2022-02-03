Об этом заявил на ежедневном брифинге 2 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Впоследствии схожее утверждение прозвучало и из Пентагона.
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Госдеп признал аутентичным ответ США и НАТО России, опубликованный СМИ
В Соединенных Штатах Америки на официальном уровне признали, что опубликованный изданием El Pais письменный ответ от американских властей и НАТО к России на ее требования "гарантий безопасности" аутентичен.
Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются аутентичными,
– вот так сказал журналистам спикер Госдепа Нед Прайс.
Впрочем, напомнил и о том, что американская сторона выступала против разглашения текста этого документа, чтобы иметь пространство для дальнейших переговоров.
Также, как написали The New York Times, подлинность подтвердили в Пентагоне.
Отмечаю, что в последние несколько часов предложение США просочилось в европейское новостное агентство. Мы не публиковали этот документ, но теперь, когда он стал публичным, можем сказать: он только подтвердил всему миру то, о чем мы говорили,
– сказал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.
Здесь обратите внимание, что:
- В администрации Байдена российского президента сравнили с лисицей в курятнике, когда Путин заявил об угрозе для России со стороны Украины.
- А в России между тем заявили, что разведывательные данные Запада о войсках на границе "не заслуживают доверия".
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