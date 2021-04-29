Государственный департамент США принял во внимание ситуацию с изданием "Радио Свобода", которое подверглось притеснениям в России. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что обсудил эту ситуацию с российской стороной.

В то же время Блинкен не обнародовал детали разговора с Россией и не объяснил, какие действия ждать в будущем от США.

Важно "Радио Свобода" и "Настоящее время" вывозят сотрудников из России

Позиция США

По словам Энтони Блинкена, США делают все, что могут, чтобы помочь радиостанции "Радио Свободная Европа", которая столкнулась с трудностями в России.

Мы делаем все, что можем, чтобы помогать и найти, наконец, решение. Мы стараемся убедиться, как минимум, что хоть как-то можем быть полезны,

– сказал Блинкен.

Что известно о притеснениях "Радио Свободы" в России

В апреле минюст России внес "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", что представляет в России медиакорпорацию "РСЕ/РС" в реестр СМИ-иноагентов.

Обратите внимание! Это произошло после того, как в России приняли закон о штрафах для информационных агентств. Согласно ему, эти медиа уже получили штрафы на сумму более 80 миллионов рублей. Все потому, что Роскомнадзор жаловался на отсутствие маркировки "иностранный агент" в их материалах.

В ответ на это издание обратилось в Страсбургский суд, чтобы тот наложил мораторий на исполнение судебных решений в административных протоколах из-за отсутствия маркировки "иноагент" на материалах его проектов.

7 апреля в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Тверской суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы.