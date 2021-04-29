"Радио Свободу" признали иноагентом в России: за ситуацию взялся Госдеп США
Государственный департамент США принял во внимание ситуацию с изданием "Радио Свобода", которое подверглось притеснениям в России. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что обсудил эту ситуацию с российской стороной.
Источник:Интерфакс-Украина
В то же время Блинкен не обнародовал детали разговора с Россией и не объяснил, какие действия ждать в будущем от США.
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Позиция США
По словам Энтони Блинкена, США делают все, что могут, чтобы помочь радиостанции "Радио Свободная Европа", которая столкнулась с трудностями в России.
Мы делаем все, что можем, чтобы помогать и найти, наконец, решение. Мы стараемся убедиться, как минимум, что хоть как-то можем быть полезны,
– сказал Блинкен.
Что известно о притеснениях "Радио Свободы" в России
В апреле минюст России внес "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", что представляет в России медиакорпорацию "РСЕ/РС" в реестр СМИ-иноагентов.
В ответ на это издание обратилось в Страсбургский суд, чтобы тот наложил мораторий на исполнение судебных решений в административных протоколах из-за отсутствия маркировки "иноагент" на материалах его проектов.
7 апреля в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Тверской суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Что известно о "Радио Свобода"?Это интернет-издание и радиостанция, которая финансируется Конгрессом США. "Радио Свобода" работает во многих странах, в частности в Украине, России, Казахстане, Беларуси и является независимой от власти этих стран. В издании работают штатные журналисты, а также большое количество фрилансеров по всему миру.
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