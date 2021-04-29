"Радіо Свободу" визнали іноагентом у Росії: за ситуацію взявся Держдеп США
Державний департамент США взяв до уваги ситуацію з виданням "Радіо Свобода", яке зазнало утисків у Росії. Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен заявив, що обговорив цю ситуацію з російською стороною.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Водночас Блінкен не оприлюднив деталі розмови з Росією та не пояснив, на які дії чекати у майбутньому від США.
Важливо "Радіо Свобода" і "Настоящее время" вивозять співробітників з Росії
Позиція США
За словами Ентоні Блінкена, США роблять все, що можуть, щоб допомогти радіостанції "Радіо Вільна Європа", що постали перед труднощами в Росії.
Ми робимо все, що можемо, щоб допомагати й знайти, врешті-решт, рішення. Ми намагаємося переконатися, щонайменше, що хоча б якось можемо бути корисні,
– сказав Блінкен.
Що відомо про утиски "Радіо Свободи" в Росії
У квітні мін'юст Росії вніс "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", що представляє в Росії медіакорпорацію "РСЕ/РС" до реєстру ЗМІ-іноагентов.
У відповідь на це видання звернулося до Страсбурзького суду, аби той наклав мораторій на виконання судових рішень в адміністративних протоколів за відсутність маркування "іноагент" на матеріалах її проєктів.
7 квітня в пресслужбі Роскомнадзору повідомили, що Тверський суд Москви виніс рішення про відмову в задоволенні скарги.
Що відомо про "Радіо Свободу"?Це інтернет-видання та радіостанція, яка фінансується Конгресом США. "Радіо Свобода" працює у багатьох країнах, зокрема в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі і є незалежною від влади цих країн. У виданні працюють штатні журналісти, а також велика кількість фрилансерів по всьому світу.
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