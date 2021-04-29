Державний департамент США взяв до уваги ситуацію з виданням "Радіо Свобода", яке зазнало утисків у Росії. Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен заявив, що обговорив цю ситуацію з російською стороною.

Водночас Блінкен не оприлюднив деталі розмови з Росією та не пояснив, на які дії чекати у майбутньому від США.

Важливо "Радіо Свобода" і "Настоящее время" вивозять співробітників з Росії

Позиція США

За словами Ентоні Блінкена, США роблять все, що можуть, щоб допомогти радіостанції "Радіо Вільна Європа", що постали перед труднощами в Росії.

Ми робимо все, що можемо, щоб допомагати й знайти, врешті-решт, рішення. Ми намагаємося переконатися, щонайменше, що хоча б якось можемо бути корисні,

– сказав Блінкен.

Що відомо про утиски "Радіо Свободи" в Росії

У квітні мін'юст Росії вніс "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", що представляє в Росії медіакорпорацію "РСЕ/РС" до реєстру ЗМІ-іноагентов.

Зверніть увагу! Це відбулося після того, як у Росії ухвалили закон про штрафи для інформаційних агентств. Відповідно до нього, ці медіа вже отримало штрафи на суму понад 80 мільйонів рублів. Все через те, що Роскомнадзор скаржився на відсутність маркування "іноземний агент" в їхніх матеріалах.

У відповідь на це видання звернулося до Страсбурзького суду, аби той наклав мораторій на виконання судових рішень в адміністративних протоколів за відсутність маркування "іноагент" на матеріалах її проєктів.

7 квітня в пресслужбі Роскомнадзору повідомили, що Тверський суд Москви виніс рішення про відмову в задоволенні скарги.