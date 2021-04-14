"Радио Свобода" і "Настоящее время" вивозять співробітників з Росії
Керівництво "Радио Свобода" та канал "Настоящее время" запропонувало частині співробітників московського бюро виїхати з Росії. Їх у травні планують перенаправити до Києва і Праги.
Джерело:BBC Россия
Про це видання повідомляє з посиланням на слова співробітників цих ЗМІ. Однак остаточне рішення щодо виїзду з Росії працівники мають прийняти самостійно.
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ЗМІ хочуть вивезти співробітників з Росії
Про намір вивезти з Росії частину працівників заявили "Радио Свобода" і "Настоящее время".
Переїзд тих, хто вирішив залишити Москву, запланували на травень 2021 року. Джерела видання відзначили, що наразі звільнення тих, хто не буде переїжджати з Росії, не розглядають. Регіональним фрілансерам "Радіо Свободи" поки що не пропонували переїхати.
Зараз ведуться переговори з усіма співробітниками, і якщо хтось згоден поїхати, то компанія надає всю необхідну допомогу,
– розповів співрозмовник видання.
Окрім співробітників, компанія також хоче перевезти дорогу техніку, залишивши в Москві тільки її невелику частину.
У "Радио Свобода" зазначили, що бюро буде відкритим та працюватиме й надалі, аби протистояти "атакам Кремля". Президент російської служби Андрій Шарий, який працює з Праги, повідомив, що редакція планує перевести з Росії "тільки деякі проєкти", "а деякі співробітники можуть переїхати з Москви".
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Чому медіа виводять працівників з теренів Росії
- Нещодавно в Росії прийняли закон про штрафи для інформаційних агентств.
- Відповідно до нього, ці медіа отримали штрафи на суму понад 70 мільйонів рублів.
- Причина – Роскомнадзор скаржився на відсутність маркування "іноземний агент" в їхніх матеріалах.
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