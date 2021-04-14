Руководство "Радио Свобода" и канала "Настоящее время" предложило части сотрудников московского бюро уехать из России. Их в мае планируют перенаправить в Киев и Прагу.

Об этом издание сообщает со ссылкой на слова сотрудников этих СМИ. Однако окончательное решение по выезду из России работники должны принять самостоятельно.

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СМИ хотят вывезти сотрудников из России

О намерении вывезти из России часть работников заявили "Радио Свобода" и "Настоящее время".

Переезд тех, кто решил покинуть Москву, запланировали на май 2021 года. Источники издания отметили, что сейчас увольнения тех, кто не будет переезжать из России, не рассматривают. Региональным фрилансерам "Радио Свободы" пока не предлагали переехать.

Сейчас ведутся переговоры со всеми сотрудниками, и если кто-то согласен поехать, то компания оказывает всю необходимую помощь,

– рассказал собеседник издания.

Кроме сотрудников, компания также хочет перевезти дорогостоящую технику, оставив в Москве только ее небольшую часть.

В "Радио Свобода" отметили, что бюро будет открытым и будет работать и в дальнейшем, чтобы противостоять "атакам Кремля". Президент российской службы Андрей Шарый, который работает из Праги, сообщил, что редакция планирует перевести из России "только некоторые проекты", "а некоторые сотрудники могут переехать из Москвы".

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Почему медиа выводят работников с территории России

Недавно в России приняли закон о штрафах для информационных агентств.

Согласно ему, эти медиа получили штрафы на сумму более 70 миллионов рублей.

на сумму более 70 миллионов рублей. Причина – Роскомнадзор жаловался на отсутствие маркировки "иностранный агент" в их материалах.

Справка. В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" работают несколько десятков людей. Также с корпорацией сотрудничают еще несколько сотен фрилансеров.