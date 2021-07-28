Нарисованный символ нашли в лифте рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Инцидент произошел во вторник, 27 июля.
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Энтони Блинкен уже сообщил работникам о "находке" и отметил, что изображение уже удалили, а расследование по этому поводу продолжается.
Как это болезненно напоминает нам: антисемитизм – не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в частности и у нас. И это отвратительно,
– сказал он.
"Ему не место в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте или где-то еще. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы ему противостоять", – добавил Госсекретарь.