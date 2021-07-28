Нарисованный символ нашли в лифте рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Инцидент произошел во вторник, 27 июля.

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Энтони Блинкен уже сообщил работникам о "находке" и отметил, что изображение уже удалили, а расследование по этому поводу продолжается.

Как это болезненно напоминает нам: антисемитизм – не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в частности и у нас. И это отвратительно,

– сказал он.

"Ему не место в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте или где-то еще. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы ему противостоять", – добавил Госсекретарь.

Обратите внимание! В цивилизованных странах мира, в том числе и в Украине, запрещено демонстрировать и пропагандировать символику нацистского режима. В нашем государстве действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".



В Госдепе США нашли изображение свастики / Фото Axios