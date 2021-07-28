Как пояснил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут, это свидетельствует о соперничестве стран в военной сфере.
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Он отметил, что иногда рост активности России в Арктике вреден.
Например, в прошлом году мы перехватили в Аляске больше российских военных самолетов, чем когда – либо со времен Холодной войны,
– сказал Хиноут.
По его мнению, база на Аляске, возле которой Россия "бряцает оружием", имеет хорошее расположение для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.
Российские самолеты на Аляске
- Летом 2020 года США неоднократно жаловались на присутствие российских самолетов на Аляске. К примеру, в июне истребители США перехватывали российские Ту-142 возле Аляски.
- В Штатах не утверждали, что россияне нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады. Они находились в международной зоне. Но все же – в так называемой оборонной зоне идентификации. Кроме того, кружили там аж 8 часов.
- А потом в конце августа американские истребители F-22 при поддержке дозаправщиков КС-135 перехватили в небе возле берегов Аляски 6 российских самолетов Ту-142. Последние исследовали американскую противовоздушную оборону.