Как пояснил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут, это свидетельствует о соперничестве стран в военной сфере.

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Он отметил, что иногда рост активности России в Арктике вреден.

Например, в прошлом году мы перехватили в Аляске больше российских военных самолетов, чем когда – либо со времен Холодной войны,

– сказал Хиноут.

По его мнению, база на Аляске, возле которой Россия "бряцает оружием", имеет хорошее расположение для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.

Российские самолеты на Аляске