Як пояснив заступник начальника штабу ВПС США Клінтон Хіноут, це свідчить про суперництво країн у військовій сфері.

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Він зауважив, що інколи зростання активності Росії в Арктиці є шкідливою.

Наприклад, минулого року ми перехопили в Аляски більше російських військових літаків, ніж будь - коли з часів Холодної війни,

– сказав Хіноут.

На його думку, база на Алясці, біля якої Росія "брязкає зброєю", має хороше розташування для захисту північних рубежів Сполучених Штатів.

Російські літаки на Алясці