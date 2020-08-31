Російська військова авіація розширює свою присутність поблизу північних кордонів США. Літаки-розвідники РФ досліджують американську протиповітряну оборону.

Американські винищувачі F-22 за підтримки дозаправників КС-135 перехопили в небі поблизу берегів Аляски шість російських літаків Ту-142. Про це повідомляє пресцентр Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

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Що відомо про перехоплення російських літаків біля Аляски

Російські літаки були розділені на дві групи – по три Ту-142 в кожній. Вони протягом п'яти годин перебували в зоні американських сил протиповітряної оборони (ППО), наблизилися на 80 кілометрів до берегів Аляски, але не входили в суверенний повітряний простір США та Канади.

Наші конкуренти продовжують розширювати свою військову присутність і досліджувати нашу оборону,

– зазначив генерал Глен Ван Херк, командувач NORAD.

За його словами, цього року в NORAD провели понад десяток подібних перехоплень – це більше, ніж було протягом останніх років.

Зверніть увагу! У червні винищувачі США перехоплювали російські Ту-142 біля Аляски. У Сполучених Штатах не стверджували, що росіяни порушили суверенний повітряний простір США чи Канади. Вони перебували у міжнародній зоні. Але все ж – у так званій "оборонній зоні ідентифікації". Крім того, кружляли там аж 8 годин.