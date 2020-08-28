Підводний човен ВМФ Росії зафіксували в міжнародних водах поблизу Аляски. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки та Північне командування Збройних сил США спостерігають за ним.

Американські військові помітили біля Аляски субмарину РФ

США уважно відстежують кораблі в зоні їхньої відповідальності, які викликають інтерес, зокрема й іноземного флоту. Про це йдеться у твіттері Північного командування Збройних сил США.

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Активність Росії на морі відбувається в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США,

– йдеться у повідомленні.

В американському військовому відомстві додали, що не отримували запити про допомогу від ВМФ РФ або інших моряків в цьому районі. Однак військові США "завжди готові допомогти тим, хто потрапив у біду".

Що про це пишуть російські ЗМІ

Російська субмарина, яка спливла поблизу берегів Аляски, – атомний підводний крейсер (АПККР) "Омськ", пишуть РИА "Новости" з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті. Підводний човен бере участь у навчаннях.

За словами джерела, на його борту жодної позаштатної ситуації немає.

Зверніть увагу! У червні винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски. У Сполучених Штатах не стверджували, що росіяни порушили суверенний повітряний простір США чи Канади. Вони перебували у міжнародній зоні. Але все ж – у так званій "оборонній зоні ідентифікації". Крім того, кружляли там аж 8 годин.