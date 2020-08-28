Американські військові заявили про появу підводного човна РФ біля берегів Аляски
Підводний човен ВМФ Росії зафіксували в міжнародних водах поблизу Аляски. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки та Північне командування Збройних сил США спостерігають за ним.
Американські військові помітили біля Аляски субмарину РФ
США уважно відстежують кораблі в зоні їхньої відповідальності, які викликають інтерес, зокрема й іноземного флоту. Про це йдеться у твіттері Північного командування Збройних сил США.
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Активність Росії на морі відбувається в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США,
– йдеться у повідомленні.
В американському військовому відомстві додали, що не отримували запити про допомогу від ВМФ РФ або інших моряків в цьому районі. Однак військові США "завжди готові допомогти тим, хто потрапив у біду".
Що про це пишуть російські ЗМІ
Російська субмарина, яка спливла поблизу берегів Аляски, – атомний підводний крейсер (АПККР) "Омськ", пишуть РИА "Новости" з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті. Підводний човен бере участь у навчаннях.
За словами джерела, на його борту жодної позаштатної ситуації немає.