Чотири військові літаки Росії Ту-142 зафіксували у зоні оборонного визначення США біля Аляски. Для супроводу або, за потреби, перехоплення американці підняли у повітря винищувачі F-22.

Інцидент трапився 27 червня за 65 морських миль від американських Алеутських островів. Розповіли про нього у твіттері командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Читайте також Гучний скандал і санкції для Путіна: Росія платила талібам за вбивство військових США та Європи

Зауважимо, у NORAD не стверджують, що росіяни на своїх Ту-142 порушили суверенний повітряний простір США чи Канади. Вони перебували у міжнародній зоні. Але все ж – у так званій "оборонній зоні ідентифікації" (ADIZ).

Причому мовиться про кружляння аж протягом восьми годин.

Командувач NORAD Терренс О'Шоннессі нагадав, що тільки у 2020 році таких випадків – польотів росіян у зоні ADIZ – було десять. До того ж, це були не лишень літаки морського патрулювання, а й бомбардувальники та винищувачі.

"Попри COVID-19, ми цілком готові та здатні відмінно виконувати оборонні завдання", – наголосив О'Шоннессі.

Що це за літаки – Ту-142? Ту-142 (у НАТО його називають Bear-F, "Ведмідь-Ф") – російський дальній протичовновий літак із розмахом крила у понад 50 метрів.



Створили його у СРСР як протидію атомним підводним човнам США. Зараз його використовують здебільшого для далекої океанської розвідки.

У травні 2020, до слова, російські літаки перехоплювали у небі над Балтикою, а у червні – біля тієї ж Аляски вже двічі. Якщо говорити про НАТО, то Альянс у 2020 році майже 300 разів перехоплював російські літаки.

Інцидент 27 червня трапився біля Алеутських островів: дивіться розташування на карті