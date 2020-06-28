Російські військові літаки 8 годин кружляли біля Аляски, США підняли у повітря винищувачі
Чотири військові літаки Росії Ту-142 зафіксували у зоні оборонного визначення США біля Аляски. Для супроводу або, за потреби, перехоплення американці підняли у повітря винищувачі F-22.
Інцидент трапився 27 червня за 65 морських миль від американських Алеутських островів. Розповіли про нього у твіттері командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
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Зауважимо, у NORAD не стверджують, що росіяни на своїх Ту-142 порушили суверенний повітряний простір США чи Канади. Вони перебували у міжнародній зоні. Але все ж – у так званій "оборонній зоні ідентифікації" (ADIZ).
Причому мовиться про кружляння аж протягом восьми годин.
Командувач NORAD Терренс О'Шоннессі нагадав, що тільки у 2020 році таких випадків – польотів росіян у зоні ADIZ – було десять. До того ж, це були не лишень літаки морського патрулювання, а й бомбардувальники та винищувачі.
"Попри COVID-19, ми цілком готові та здатні відмінно виконувати оборонні завдання", – наголосив О'Шоннессі.
Що це за літаки – Ту-142?Ту-142 (у НАТО його називають Bear-F, "Ведмідь-Ф") – російський дальній протичовновий літак із розмахом крила у понад 50 метрів.
Створили його у СРСР як протидію атомним підводним човнам США. Зараз його використовують здебільшого для далекої океанської розвідки.
Інцидент 27 червня трапився біля Алеутських островів: дивіться розташування на карті