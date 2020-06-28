Четыре военных самолета России Ту-142 зафиксировали в зоне оборонного определения США возле Аляски. Для сопровождения или, при необходимости, перехвата американцы подняли в воздух истребители F-22.

Инцидент произошел 27 июня в 65 морских милях от американских Алеутских островов. Рассказали о нем в твиттере командования аэрокосмической обороны Северной Америки ( NORAD ).

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Заметим, в NORAD не утверждают, что россияне на своих Ту-142 нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады. Они находились в международной зоне. Но все же – в так называемой "оборонной зоне идентификации" (ADIZ).

Причем речь идет о полетах аж в течение восьми часов.

Командующий NORAD Терренс О'Шоннесси напомнил, что только в 2020 году таких случаев – полетов россиян в зоне ADIZ – было десять. К тому же, это были не только самолеты морского патрулирования, но и бомбардировщики и истребители.

"Несмотря на COVID-19, мы вполне готовы и способны отлично выполнять оборонительные задачи", – подчеркнул О'Шоннесси.

Что это за самолеты – Ту-142? Ту-142 (в НАТО его называют Bear-F, "Медведь-Ф") – российский дальний противолодочный самолет с размахом крыла в более чем 50 метров.



Создали его в СССР как противодействие атомным подводным лодкам США. Сейчас его используют в основном для дальней океанской разведки.

В мае 2020, к слову, российские самолеты перехватывали в небе над Балтикой, а в июне – у той же Аляски уже дважды. Если говорить о НАТО, то Альянс в 2020 году почти 300 раз перехватывал российские самолеты.