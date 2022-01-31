На вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем предусматривают превентивное введение ограничений, она ответила, что сдерживание лучше работает в условиях стратегической неопределенности.

К теме ЕС собирается расширить санкции против России из-за оккупированного Крыма

"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", – подчеркнула Нуланд.

Какими могут быть новые санкции против России

Она объяснила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль.

Если мы санкции раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным,

– отметила Нуланд.

Санкции США против России: последние новости