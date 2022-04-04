Блинкен пообещал, что Госдепартамент поможет задокументировать все зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения Украины. Это ведь военные преступления.

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Мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить имеющуюся информацию соответствующим инструкциям и организациям. И за это должна быть ответственность,

– сказал он.

Блинкен призвал не молчать о "жестокости России по отношению к Украине".

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