Блінкен пообіцяв, що Держдепартамент допоможе задокументувати усі звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення України. Адже це воєнні злочини.

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Ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, щоб надати інформацію, яку маємо, відповідним інструкціям та організаціям. І за це має бути відповідальність,

– сказав він.

Блінкен закликав не мовчати про "жорстокість Росії щодо України".

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