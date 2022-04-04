В Ірпені росіяни розстріляли світлини загиблих на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Важливо З Сумщини вивели російську техніку й більшість солдат: ЗСУ проводять зачистку

Вони випустили десятки куль та не пропустили жоден портрет.

Дивіться відео дій російських окупантів:

"Хотіли розстріляти Пам’ять про Воїнів. Не розуміють, що ця пам’ять завжди буде з нами і буде далі нами рухати… Герої не вмирають. Слава ЗСУ", – зазначила Вікторія Сюмар, яка опублікувала відео.

Вона зазначила, що ролик зняв її чоловік Дмитро Христюк. Він був одним з тих, хто в 2015 році створював Алею Героїв Небесної Сотні.

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