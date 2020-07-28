В июне государственный долг Украины составил 85 миллиардов долларов. Следовательно, за первый месяц лета госдолг увеличился на 59,7 миллиарда гривен — 2,7% или на 2,89 миллиарда долларов — 3,5%. На сумму долга повлияли колебания на валютном рынке.

Государственный и гарантированный государством долг в июне вырос до 85,01 миллиарда долларов или 2 269,17 миллиарда гривен, говорится в отчете Министерства финансов.

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Государственный долг Украины на 30 июня составил более 2 трлн гривен или 75 миллиардов долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 266,6 триллиона гривен или 9,9 миллиарда долларов.

Ключевым фактором влияния на состояние госдолга были колебания на валютном рынке. Меньший рост долга в гривне связан с укреплением нацвалюты в июне.

Внешний госдолг

В июне внешний долг составил почти 1,4 триллиона гривен (60,13% от общей суммы долга) или 51,1 миллиарда долларов.

Внутренний госдолг

Внутренний долг составлял 904 триллиона гривен (39,87%).

В июне Минфин выплатил 9.9 миллиардов гривен на погашение государственного долга и 9 миллиардов на обслуживание.