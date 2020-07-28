У червні державний борг України склав 85 мільярдів гривень. Відтак, за перший місяць літа держборг збільшився на 59,7 мільярда гривень — 2,7% або на 2,89 мільярда доларів – 3,5%. На суму боргу вплинуло коливання на валютному ринку.

Державний та гарантований державою борг у червні зріс до 85,01 мільярда доларів або 2 269,17 мільярда гривень, йдеться у звіті Міністерства фінансів.

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Державний борг України на 30 червня становив понад 2 трильйони гривень або 75 мільярдів доларів. Гарантований державою борг України склав 266,6 трильйона гривень або 9,9 мільярда доларів.

Ключовим фактором впливу на стан держборгу були коливання на валютному ринку. Менше зростання боргу у гривні пов'язане зі зміцненням нацвалюти у червні.