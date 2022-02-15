"Против" голосовали только 16 депутатов, еще один – воздержался. Скандальный документ разработала Коммунистическая партия России.

Отметьте Рада обратилась к ООН и другим международным организациям из-за эскалации агрессии России

Далее обращение направят главе Кремля Владимиру Путину.

Концентрация фейков перед голосованием

За считанные минуты до голосования перед депутатами выступил прокремлевский пропагандист Казбек Тайсаев. Он отметился абсурдным заявлением о "бандеровских формированиях", которые вроде бы "пытаются развязать войну на Донбассе".

Более того, Тайсаев цинично заявил, что Россия несет ответственность за происходящее на Донбассе. Кроме того, пропагандист "отличился" неадекватным заявлением, что легитимизация боевиков поможет "братскому народу".

Действия России на Донбассе

Обстрелы. Российские оккупанты регулярно нарушают режим тишины на Донбассе. Фактически каждый день они обстреливают позиции ВСУ. Часто в эпицентре русского огня оказываются местные жители. В частности, 31 января оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска на Донбассе. Известно о пострадавшем местном жителе.

Убийства. По состоянию на осень 2021 года Украина потеряла в войне с Россией более 150 детей. Только за 2021 год на Донбассе погибли 84 украинских героя. В общей сложности жертвами войны на Донбассе стали тысячи человек.

Пытки. В оккупированном Донецке оккупанты устроили пыточную "Изоляция". Чтобы выбить признание, изверги били и насиловали пленников. Люди, которым удалось вырваться из "Изоляции" называют ее "чистилищем".

В частности, бывшие заключенные рассказали о таких видах пыток:

отравление выхлопными газами;

истязание током;

"стакан" – содержание в комнате размером один на полтора метра.

В Bellingcat узнали, что "Изоляция" подконтрольна ФСБ России: смотрите видео