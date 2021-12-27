"Украина предстанет перед НАТО в роли жертвы"

Киев якобы специально нагнетает атмосферу на Донбассе. Такое циничное заявление в интервью сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Очень похоже, что украинская власть старательно придумывает "российскую угрозу", чтобы по грузинскому сценарию 2008 года окончательно потерять мятежные регионы,
– сказал Косачев.

Так Украина якобы избавится от "проблемы Донбасса", разделит Россию и Запад, а также предстанет перед НАТО в роли "жертвы агрессии".

"Если разыгрывается именно такой сценарий, то это игра на грани фола, то есть военного конфликта", – пригрозил российский политик.

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