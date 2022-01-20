В Кремле понимают, что признание боевиков на Донбассе станет препятствием для переговоров с Западом. Об этом заявил заместитель главы Госдумы по вопросам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий.

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Признание боевиков может сорвать переговоры

Виктор Водолацкий заявил, что признание боевиков на Донбассе якобы "станет причиной назвать Россию агрессором". Соответственно, по мнению российского депутата, это еще может сорвать переговоры относительно "гарантий безопасности", которые для Кремля являются более приоритетными, чем наемники на Донбассе. Однако депутат не исключает признание боевиков в будущем.

Учитывая то, что сегодня проходят переговоры между Россией и США, мы выдвинули двенадцать требований, на которые должны быть даны письменные ответы и гарантии безопасности, естественно, нам необходимо добиться от США и НАТО ответов на все эти пункты. Если НАТО и США отказываются от наших предложений, то начинает реализовываться план "Б", при котором это заявление (о признании боевиков), возможно, найдет реализацию,

– заявил Водолацкий.

Кроме признания своих наемников, в так называемом плане "Б" у Кремля есть еще и "силовая защита от внешних угроз". Водолацкий повторил традиционные мантры о "ракетах НАТО под Харьковом" и другие "перлы" российской пропаганды.

Более того, российский депутат заявил, что территории, которые временно оккупированы боевиками, якобы "никогда не были украинскими". По мнению Водолацкого, эти земли "незаконно присоединили" в 1922 году.

Возможное признание боевиков Россией: главное

Несмотря на то, что Россия уже почти 8 лет контролирует боевиков на оккупированных украинских территориях, на официальном уровне Кремль не спешит признавать так называемые "республики". Однако эту инициативу решили взять на себя российские коммунисты.

Еще в конце 2021 года они принялись разрабатывать документ об официальном признании наемников. К слову, стоит обратить внимание на то, что коммунисты являются вторыми по численности в Госдуме после путинской "Единой России".

19 января коммунисты во главе с Владимиром Зюгановым внесли в Госдуму свой "законопроект".

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