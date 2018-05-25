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Госгеонедра открыла доступ к реестру газовых и нефтяных скважин Украины

27 Читати новину українською
Госгеонедра
Госгеонедра / pravda.press

Государственная служба геологии и недр Украины обнародовала данные государственного учета нефтяных и газовых скважин страны.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте службы. Адрес базы данных по ссылке.

По словам главы Госгеонедр Олега Кирилюка данная информационная система обеспечивает регистрацию, накопление, обработку и хранение сведений относительно основных характеристик скважин.

"Наши специалисты разработали базу данных, где содержатся сведения за последние 14 лет и более о 8 тыс. скважин углеводородов по всей территории Украины. Соответственно, только по состоянию на 2018 год это стало возможным, чтобы открыть собранные данные и сделать их публичными для общественности. Что касается перспектив, то использование учетной системы помогут определить данные о местоположении скважин. Например, с целью предотвращения несанкционированного отбора углеводородов можно будет установить перечень скважин, которые находятся вне границ участков недр, предоставленных в пользование. Мы сможем предоставлять достоверные информационные услуги недропользователям, которые имеют специальные разрешения или намерены их получить. Данный реестр также будет полезным и для органов государственной власти, осуществляющих контроль за использованием нефтегазоносных недр с целью восстановления (реликвидации) продуктивных скважин, которые ликвидированы или законсервированы. Поэтому, надеюсь, что открытые данные в сети Интернет будут способствовать инвестиционному климату в области недропользования", – сообщил руководитель службы Олег Кирилюк.

Администратором разработанного реестра является ГНПП "Геоинформ Украины", который обеспечивает формирование и функционирование реестра, доступ пользователей к его информационному фонду.

По словам Директора ГНПП "Геоинформ Украины" Сергея Примушко источниками информации для составления Реестра являются отчеты и паспорта скважин.

"В реестре содержатся отчеты о геологическом изучении нефтегазоносных недр, отчеты о научно-исследовательских работах геологического направления, а также паспорта нефтегазовых скважин, что ведутся предприятиями, которые имеют на учете скважины и другие источники (геологические документы, базы данных и тому подобное), которые содержат информацию о нефтегазовых скважинах".

Источник: 24 Канал
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