Держгеонадра відкрила доступ до реєстру газових та нафтових свердловин України

Державна служба геології та надр України оприлюднила данні державного обліку нафтових і газових свердловин країни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Служби. Адреса бази даних за посиланням.

За словами очільника Держгеонадр Олега Кирилюка дана інформаційна система, забезпечує реєстрацію, накопичення, оброблення і зберігання відомостей щодо основних характеристик свердловин.

"Наші фахівці розробили базу даних, де містяться відомості за останні 14 років і більш як про 8 тис. свердловин вуглеводнів по всій території України. Відповідно, тільки станом на 2018 рік це стало можливим, щоб відкрити зібрані дані і зробити їх публічними для громадськості. Що стосується перспектив, то використання облікової системи допоможуть визначити дані про місцезнаходження свердловин. Наприклад, з метою запобігання несанкціонованого відбору вуглеводнів можна буде встановити перелік свердловин, що знаходяться поза межами ділянок надр, наданих у користування. Ми зможемо надавати достовірні інформаційні послуги надрокористувачам, які мають спеціальні дозволи або мають намір їх отримати. Даний реєстр також буде корисним й для органів державної влади, що здійснюють контроль за використанням нафтогазоносних надр з метою відновлення (реліквідації) продуктивних свердловин, що були ліквідовані або законсервовані. Тож, сподіваюсь, що відкриті дані в мережі Інтернет сприятимуть інвестиційному клімату в галузі надрокористування України", – повідомив керівник Служби Олег Кирилюк.

Адміністратором розробленого реєстру є ДНВП "Геоінформ України", який забезпечує формування та функціонування реєстру, доступ користувачів до його інформаційного фонду.

За словами Директора ДНВП "Геоінформ України" Сергія Примушко джерелами інформації для складання Реєстру є звіти та паспорти свердловин.

"В реєстрі містяться звіти про геологічне вивчення нафтогазоносних надр, звіти про науково-дослідні роботи геологічного напрямку, а також паспорти нафтогазових свердловин, що ведуться підприємствами, які мають на обліку свердловини й інші джерела (геологічні документи, бази даних тощо), які містять інформацію про нафтогазові свердловини".