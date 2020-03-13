23:00
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, сегодня
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Госинспекция против коронавируса, или Утилизаторам время к бою

      -
      Госэкоинспекция может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом / gb.kyivcity.gov.ua

      Недавно мы столкнулись с важной проблемой. Помните историю с карантином в Новых Санжарах? Там встал вопрос, а что делать с медицинским инвентарем, инструментами, анализами крови и т. д., если вирус все же диагностируют. Кто уничтожить или утилизировать все эти опасные вещи?

      Виявилось, що в країні, де список утилізаторів складається з сотень фірм, не знайшлося жодної, яка б була готова це робити. Жодної! Одні не мають обладнання, другі – спеціалістів, треті просто бояться... і так по всьому списку. Погодьтеся, це неадекватна ситуація.

      Важливо! Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен

      У зв'язку з цим постало справедливе питання: а може варто проінспектувати всіх утилізаторів і зрозуміти, хто з них дійсно працює, а хто лише торгує документами. Адже ця ситуація стосується не тільки утилізації медичних відходів, те ж саме і з відпрацьованими маслами, і з буровими відходами (нафтовидобування), батарейками, фармацевтичними відходами та інш. Більшість компаній отримали ліцензії, але замість реальної утилізації зливають чи викидають небезпечні відходи. І одним з державних органів, хто має контролювати цю діяльність – є Держекоінспекція. Вже давно потрібно було навести лад у цій сфері. Всі знають, що це одна з найтемніших та найкорупційніших сфер діяльності.

      До того ж, у новому законопроєкті "Про державний екологічний контроль", ключова функція по перевірці дотримання ліцензійних умов відходить до Держекоінспекції. Тепер ми будемо не просто ходити і перевіряти наявність дозволів на викиди або скиди, а дійсно дивитись на весь комплекс заходів компаній-утилізаторів. Звичайно, як і у будь-якій сфері, є стейкхолдери – компанії, які мають все обладнання і спеціалістів, вони зацікавлені у формуванні прозорого ринку і готові до конкуренції. Але зараз вони поза ринком, оскільки ті, хто зливають і викидають, завжди будуть на крок попереду.

      Для того, щоб глибше зрозуміти проблеми галузі, визначитись з тими, хто готовий утилізувати медичні та інші небезпечні відходи та налагодити зворотній зв'язок, запрошую представників компаній-утилізаторів на нараду. Вона відбудеться у вівторок 17 березня, об 11.00 у приміщенні ДЕІ. Для акредитації компаній – телефонуйте за номером 044 521 20 60.

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Публикации Новые Санжары
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:21 "Звездный" коронавирус: кто из известных персон заболел
      Анатолій Яворський
      сегодня , 22:00 Госинспекция против коронавируса, или Утилизаторам время к бою
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук