Госинспекция против коронавируса, или Утилизаторам время к бою

Недавно мы столкнулись с важной проблемой. Помните историю с карантином в Новых Санжарах? Там встал вопрос, а что делать с медицинским инвентарем, инструментами, анализами крови и т. д., если вирус все же диагностируют. Кто уничтожить или утилизировать все эти опасные вещи?

Виявилось, що в країні, де список утилізаторів складається з сотень фірм, не знайшлося жодної, яка б була готова це робити. Жодної! Одні не мають обладнання, другі – спеціалістів, треті просто бояться... і так по всьому списку. Погодьтеся, це неадекватна ситуація.

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У зв'язку з цим постало справедливе питання: а може варто проінспектувати всіх утилізаторів і зрозуміти, хто з них дійсно працює, а хто лише торгує документами. Адже ця ситуація стосується не тільки утилізації медичних відходів, те ж саме і з відпрацьованими маслами, і з буровими відходами (нафтовидобування), батарейками, фармацевтичними відходами та інш. Більшість компаній отримали ліцензії, але замість реальної утилізації зливають чи викидають небезпечні відходи. І одним з державних органів, хто має контролювати цю діяльність – є Держекоінспекція. Вже давно потрібно було навести лад у цій сфері. Всі знають, що це одна з найтемніших та найкорупційніших сфер діяльності.

До того ж, у новому законопроєкті "Про державний екологічний контроль", ключова функція по перевірці дотримання ліцензійних умов відходить до Держекоінспекції. Тепер ми будемо не просто ходити і перевіряти наявність дозволів на викиди або скиди, а дійсно дивитись на весь комплекс заходів компаній-утилізаторів. Звичайно, як і у будь-якій сфері, є стейкхолдери – компанії, які мають все обладнання і спеціалістів, вони зацікавлені у формуванні прозорого ринку і готові до конкуренції. Але зараз вони поза ринком, оскільки ті, хто зливають і викидають, завжди будуть на крок попереду.

Для того, щоб глибше зрозуміти проблеми галузі, визначитись з тими, хто готовий утилізувати медичні та інші небезпечні відходи та налагодити зворотній зв'язок, запрошую представників компаній-утилізаторів на нараду. Вона відбудеться у вівторок 17 березня, об 11.00 у приміщенні ДЕІ. Для акредитації компаній – телефонуйте за номером 044 521 20 60.