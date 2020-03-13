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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Держінспекція проти коронавірусу, або Утилізаторам час до бою

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      Держекоінспекція може зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом / gb.kyivcity.gov.ua

      Нещодавно ми зіткнулися з важливою проблемою. Пам'ятаєте історію з карантином у Нових Санжарах? Там постало питання, а що робити з медичним інвентарем, інструментами, аналізами крові і таке інше, якщо вірус все ж діагностують. Хто має знищити чи утилізувати всі ці небезпечні речі?

      Виявилось, що в країні, де список утилізаторів складається з сотень фірм, не знайшлося жодної, яка б була готова це робити. Жодної! Одні не мають обладнання, другі – спеціалістів, треті просто бояться... і так по всьому списку. Погодьтеся, це неадекватна ситуація.

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      У зв'язку з цим постало справедливе питання: а може варто проінспектувати всіх утилізаторів і зрозуміти, хто з них дійсно працює, а хто лише торгує документами. Адже ця ситуація стосується не тільки утилізації медичних відходів, те ж саме і з відпрацьованими маслами, і з буровими відходами (нафтовидобування), батарейками, фармацевтичними відходами та інш. Більшість компаній отримали ліцензії, але замість реальної утилізації зливають чи викидають небезпечні відходи. І одним з державних органів, хто має контролювати цю діяльність – є Держекоінспекція. Вже давно потрібно було навести лад у цій сфері. Всі знають, що це одна з найтемніших та найкорупційніших сфер діяльності.

      До того ж, у новому законопроєкті "Про державний екологічний контроль", ключова функція по перевірці дотримання ліцензійних умов відходить до Держекоінспекції. Тепер ми будемо не просто ходити і перевіряти наявність дозволів на викиди або скиди, а дійсно дивитись на весь комплекс заходів компаній-утилізаторів. Звичайно, як і у будь-якій сфері, є стейкхолдери – компанії, які мають все обладнання і спеціалістів, вони зацікавлені у формуванні прозорого ринку і готові до конкуренції. Але зараз вони поза ринком, оскільки ті, хто зливають і викидають, завжди будуть на крок попереду.

      Для того, щоб глибше зрозуміти проблеми галузі, визначитись з тими, хто готовий утилізувати медичні та інші небезпечні відходи та налагодити зворотній зв'язок, запрошую представників компаній-утилізаторів на нараду. Вона відбудеться у вівторок 17 березня, об 11.00 у приміщенні ДЕІ. Для акредитації компаній – телефонуйте за номером 044 521 20 60.

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      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Публікації Нові Санжари
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