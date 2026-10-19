Как сообщил Андрей Садовый, финансовое учреждение производит выплаты по заявкам, поданным городом до 21 сентября. Все расчетные документы, поступившие после этой даты, пока остаются без движения.

Деньги на зарплаты и транспорт

Полученное финансирование позволило частично покрыть потребности в выплате заработной платы водителям трамваев и троллейбусов. Также начали поступать средства для работников, убирающих улицы города.

В то же время деньги для частных автобусных перевозчиков и компенсация за льготные перевозки львовян до сих пор не поступили. Андрей Садовый подчеркнул, что вопрос остается открытым, а город ожидает решения правительства о первоочередном проведении выплат коммунальщикам.

Не может министр или мэр получать зарплату, пока ее не получили дворник, водитель или другой работник коммунальной сферы,

– отметил Садовый.

Что предшествовало блокированию средств?

Напомним, ранее мы писали, что в городе возник кризис из-за задержки более 1 миллиарда гривен. Из-за отсутствия согласований под угрозой оказались работа городского транспорта и уборка улиц.

Как уже сообщалось на нашем сайте, задержки с выплатами коммунальщикам продолжались около месяца, из-за чего мэр города публично отказался от собственной заработной платы до решения проблемы.