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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Госохрана не пускает в Офис Президента без скрининга температуры

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      Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обязал Управление государственной охраны проводить скрининг температуры всех сотрудников и посетителей Банковой. Если человек откажется это сделать, то его просто не пустят в помещение.

      Об этом говорится в его распоряжении за 12 марта, сообщили в Украинских Новостях.

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      Людям с температурой тела выше 37 градусов работники госохраны рекомендуют обратиться к врачу.

      Подразделению Службы охраны на период карантина приказано внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса Президента и Координационного центра взаимодействия с Кабинетом Министров Украины с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний лицами, которые имеют признаки таких заболеваний,
      – говорится в распоряжении.

      Также Ермак поручил Государственному управлению делами обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях Офиса Президента.

      В госуправлении заверили, что из-за карантина принимают профилактические и противоэпидемические меры, в том числе и стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

      Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

      • Регулярно мойте руки с мылом;
      • Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;
      • Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
      • Мойте фрукты и овощи;
      • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.


      Распоряжение Ермака / Фото: Украинские Новости


      Распоряжение Ермака / Фото: Украинские Новости

      Коронавирус в Верховной Раде: кто заболел

      • Первым COVID-19 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
      • В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
      • 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
      • 28 марта коронавирус подтвердили у внефракционного депутата Анны Скороход. Ее состояние пока удовлетворительное.
      Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Рудик Сергей Ярославович Новости политики Карантин в Украине 2020 Сергей Шахов Анна Скороход ВОЗ Коронавирус в Украине Андрей Ермак Офіс Президента Верховная Рада
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