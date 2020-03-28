Госохрана не пускает в Офис Президента без скрининга температуры
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обязал Управление государственной охраны проводить скрининг температуры всех сотрудников и посетителей Банковой. Если человек откажется это сделать, то его просто не пустят в помещение.
Об этом говорится в его распоряжении за 12 марта, сообщили в Украинских Новостях.
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Людям с температурой тела выше 37 градусов работники госохраны рекомендуют обратиться к врачу.
Подразделению Службы охраны на период карантина приказано внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса Президента и Координационного центра взаимодействия с Кабинетом Министров Украины с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний лицами, которые имеют признаки таких заболеваний,
– говорится в распоряжении.
Также Ермак поручил Государственному управлению делами обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях Офиса Президента.
В госуправлении заверили, что из-за карантина принимают профилактические и противоэпидемические меры, в том числе и стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
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- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;
- Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Распоряжение Ермака / Фото: Украинские Новости
Распоряжение Ермака / Фото: Украинские Новости
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