Держохорона не пускає до Офісу Президента без скринінгу температури
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зобов'язав Управління державної охорони проводити скринінг температури всіх співробітників та відвідувачів Банкової. Якщо людина відмовиться це робити, то її просто не пустять у приміщення.
Про це мовиться в розпорядженні Єрмака від 12 березня, повідомили в Українських Новинах.
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Людям з температурою тіла вищою за 37 градусів працівники держохорони рекомендують звернутися до лікаря.
Підрозділу Служби охорони на період карантину наказано впровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу Президента та Координаційного центру взаємодії з Кабінетом Міністрів України з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань особами, які мають ознаки таких захворювань,
– мовиться у розпорядженні.
Також Єрмак доручив Державному управлінню справами забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд у приміщеннях Офісу Президента.
У Держуправлінні запевнили, що через карантин вживають профілактичні і протиепідемічні заходи, зокрема й стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;
- М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Розпорядження Єрмака / Фото Українські Новини
Розпорядження Єрмака / Фото Українські Новини
Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів
- Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
- Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
- 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
- 28 березня коронавірус підтвердили у позафракційної депутатка Анни Скороход. Її стан наразі задовільний.