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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Держохорона не пускає до Офісу Президента без скринінгу температури

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      У всіх співробітників та відвідувачів Банкової перевіряють температуру / ukranews.com

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зобов'язав Управління державної охорони проводити скринінг температури всіх співробітників та відвідувачів Банкової. Якщо людина відмовиться це робити, то її просто не пустять у приміщення.

      Про це мовиться в розпорядженні Єрмака від 12 березня, повідомили в Українських Новинах.

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      Людям з температурою тіла вищою за 37 градусів працівники держохорони рекомендують звернутися до лікаря.

      Підрозділу Служби охорони на період карантину наказано впровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу Президента та Координаційного центру взаємодії з Кабінетом Міністрів України з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань особами, які мають ознаки таких захворювань,
      – мовиться у розпорядженні.

      Також Єрмак доручив Державному управлінню справами забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд у приміщеннях Офісу Президента.

      У Держуправлінні запевнили, що через карантин вживають профілактичні і протиепідемічні заходи, зокрема й стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

      Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

      • Регулярно мийте руки з милом;
      • Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;
      • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
      • Мийте фрукти та овочі;
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


      Розпорядження Єрмака / Фото Українські Новини


      Розпорядження Єрмака / Фото Українські Новини

      Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів

      • Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
      • Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
      • 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
      • 28 березня коронавірус підтвердили у позафракційної депутатка Анни Скороход. Її стан наразі задовільний.
      Коронавірус в Україні: вже заразилися понад 300 людей
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Рудик Сергій Ярославович Новини політики Карантин в Україні 2020 Сергій Шахов Анна Скороход ВООЗ Коронавірус в Україні Андрій Єрмак Офіс Президента Верховна Рада
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