Госохрана очень испугалась, когда Савченко начала доставать гранаты из пакета, – Лелич

Как снимали неприкосновенность с Надежды Савченко – в интервью 24 Каналу рассказал политический обозреватель и журналист Милан Лелич.

– На данном этапе суд не устанавливает саму виновность лица. Тем более, что и сама Надежда подтвердила факты. На комитете был показательный момент, когда кто-то из его членов – профессиональный юрист – поставил Надежде вопрос: "подтверждаете ли вы факты и обстаятельства, которые выложил Луценко, то есть встречи, разговоры, рисование планов, перевозки оружия?". И он подчеркнул, что речь идет именно о подтверждении фактов, а не мотивации Савченко. И с нескольких попыток юрист из нее почти выдавил слово "да".

– Я думаю, что вся эта история завтра, послезавтра или в ближайшие дни закончится арестом Надежды Савченко.

– Если бы перенестись на 2 года назад, когда весь мир следил за трансляцией российского суда, тогда люди, которые наблюдали за этим действом, восприняли факт ее осуждения очень болезненно. Тогда ее (Савченко – 24) называли "символом украинского сопротивления", "политическим заключенным №1", "символом Украины" и так далее. И если бы перенестись туда и показать людям сегодняшнюю ленту новостей, не понятно было бы, какой была бы реакция читателей. Как на меня, 2 года – это слишком мало для таких преобразований. Поэтому факт снятия с Савченко неприкосновенности и возможность ее ареста просто не укладывается в голове.

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