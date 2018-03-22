Держохорона дуже настрашилася, коли Савченко почала діставати гранати з пакету, – Леліч

Як знімали недоторканність із Надії Савченко – в інтерв'ю 24 Каналу розповів політичний оглядач та журналіст Мілан Леліч.

– На данному етапі суд не встановлює саму винуватість особи. Тим паче, що і сама Надія підтвердила факти. На комітеті був показовий момент, коли хтось з його членів – фаховий юрист – поставив Надії питання: "Чи ви підтверджуєте факти і обставини, які виклав Луценко, тобто зустрічі, розмови, малювання планів, перевезення зброї?". І він підкреслив, що йдеться саме про підтвердження фактів, а не мотивації Савченко. І з кількох спроб юрист з неї майже витиснув слово "так".

– Я думаю, що вся ця історія завтра, післязавтра чи найближчими днями закінчиться арештом для Надії Савченко.

– Якби перенестися на 2 роки назад, коли весь світ стежив за трансляцією російського суду, тоді люди, які спостерігали за цим дійством, сприйняли факт її засудження дуже болісно. Тоді її (Савченко – 24) називали "символом українського супротиву", "політичним в'язнем №1", "символом України" і так далі. І якщо б перенестися туди і показати людям сьогоднішню стрічку новин, не зрозуміло було б, якою була б реакція читачів. Як на мене, 2 роки – це занадто мало для таких перетворень. Тому факт зняття із Савченко недоторканності та можливість її арешту просто не вкладаються в голові.

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